Компания Маска собирается создать сеть спутников-шпионов для разведки США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Reuters: SрасеХ собирается создать сеть спутников-шпионов для разведки США

Компания Маска собирается создать сеть спутников-шпионов для разведки США

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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По данным журналистов, сумма контракта составляет почти два миллиарда долларов.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX работает над созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках секретного контракта с разведкой США. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

По информации издания, SpaceX получила контракт еще 2021 году. Его сумма составляет почти два миллиарда долларов.

Если у организации получится выполнить заказ, американская армия сможет намного быстрее обнаруживать цели практически в любой точке мира, говорится в материале. При этом неизвестно, когда спутники-шпионы заработают.

В SpaceX же на запрос журналистов не ответили. Источники утверждают, что спутники смогут найти любую цель на Земле и передать данные американской разведке и военным.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США начали расследование после слухов о применении Россией Starlink.

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