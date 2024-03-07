В США начали расследование после слухов о применении Россией Starlink
На Украине утверждают, что российские военные используют в зоне СВО терминалы компании Илона Маска.
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto
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В США начали расследование в отношении компании Илона Маска SpaceX после заявлений Украины о якобы использовании Россией терминалов Starlink в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Инициатором разбирательств стали представители демократической партии Соединенных Штатов Джейми Раскин и Роберт Гарсиа, которые отправили письмо в адрес руководства компании с требованием объяснить появившиеся жалобы о применении российскими военными их терминалов. Политики подчеркнули, что, если слухи правдивы, это явно противоречит не только позиции США в отношении украинского конфликта, но и нарушает американские санкции против РФ.
«Законодатели обеспокоены тем, что Starlink теперь может предоставить преимущество России после того, как представители украинской разведки заявили в февральском сообщении, что российские войска все чаще используют системы спутниковой связи Starlink», — говорится в материале.
К слову, сам Маск уже заявил, что сообщения о продаже терминалов в Россию «категорически ложны».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира.
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