«Буду сидеть с вытянутой»: Кудрявцева приняла важное решение после травмы ноги
Кудрявцева объявила о возвращении к работе после травмы ноги
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Ведущая совсем недавно перенесла тяжелую операцию.
Телеведущая Лера Кудрявцева возвращается к работе после травмы. В начале февраля звезда сломала ногу во время репетиции одного из проектов.
В тот момент у нее диагностировали разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. Это действительно серьезные травмы, которые требуют длительной реабилитации.
Однако спустя месяц телеведущая все же решила вернуться к делам. Она написала в Telegram-канале, что 18 марта выйдет на работу.
«Ну, как выхожу… Буду сидеть с вытянутой ногой. Тем не менее, медленно вплываю в рабочие будни», — объясняет Кудрявцева.
Звезда перенесла операцию всего лишь три недели назад. После этого хирурги провели трансплантацию: вырезали сухожилие из голени и титановыми шурупами «привинтили» в колено — оперировали Кудрявцеву в стационаре госпиталя Минобороны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева пожаловалась на отсутствие возможности встать на весы.
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