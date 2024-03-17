Нигер разорвал военное соглашение с США

Взявшие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полковник Амаду Абдраман отметил, что делегация из США не соблюдала дипломатический протокол. Нигер не знал, кто войдет в состав американской делегации.

Также африканской стране не сообщили дату прибытия гостей, как и темы для предстоящей дискуссии. Соглашение позволяло гражданским и военным представителям Пентагона находиться на территории Нигера.

У Соединенных Штатов две базы в африканской стране, включая объект с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на севере государства. По состоянию на 2023 год в Нигере присутствовало примерно 1,1 тысячи американских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Нигера Али Махман Ламин Зейн посетил Москву.