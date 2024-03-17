Нигер разорвал военное соглашение с США

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Штаты, как отмечается, не соблюдали дипломатический протокол.

Нигер разорвал военное соглашение с США

Фото: Carley Petesch / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Взявшие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Полковник Амаду Абдраман отметил, что делегация из США не соблюдала дипломатический протокол. Нигер не знал, кто войдет в состав американской делегации.

Также африканской стране не сообщили дату прибытия гостей, как и темы для предстоящей дискуссии. Соглашение позволяло гражданским и военным представителям Пентагона находиться на территории Нигера.

У Соединенных Штатов две базы в африканской стране, включая объект с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на севере государства. По состоянию на 2023 год в Нигере присутствовало примерно 1,1 тысячи американских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Нигера Али Махман Ламин Зейн посетил Москву.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:05
Нигер разорвал военное соглашение с США
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
2:56
Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине
2:42
«За нами гонятся, помолитесь»: наркокартель похитил россиянку в Мексике
2:29
«Тебя ждут и любят»: Домнина честно рассказала об уходе за Костомаровым после череды ампутаций
2:16
Он так смотрел на мир: что позволило Александру Ширвиндту стать звездой

Сейчас читают

Ветерана СВО попытались заставить залить зеленкой урну с бюллетенями
Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов
«Совсем из ума выжили»: Маковецкий в резкой форме ответил на слухи о краже денег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок