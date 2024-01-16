Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Политик в ходе турне также планирует побывать в нескольких странах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Назначенный на должность мятежниками после военного переворота премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл с визитом в Москву.

Политик в ходе турне также планирует побывать в Турции, Иране и Сербии, пишет издание Mondafrique.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французские войска начали покидать Нигер в середине октября 2023 года.

В бывшей колонии французские военные находились с 2014 года — туда их направили для борьбы с терроризмом. Военнослужащих передислоцируют в соседний Чад.

В сентябре президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойта. В беседе политические лидеры осветили пять ключевых вопросов повестки.

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