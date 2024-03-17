В Приморье льдина с 40 рыбаками оторвалась от берега

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

Операция по спасению уже началась.

В Приморье льдина с 40 рыбаками оторвалась от берега

Фото: МЧС РФ / ТАСС

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Льдина оторвалась от берега в Амурском заливе Приморского края в районе поселка Тавричанка. На ней находились 40 рыбаков. Операция по спасению уже началась. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

«В настоящее время инспекторы ГИМС МЧС России проводят работы по спасению граждан. Напомним: в Приморье с 20 февраля действует запрет выхода на лед в Уссурийском и Амурском заливах», — написали в сообщении.

Информация о происшествии поступила в местный центр управления в кризисных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре рыбака застряли на дрейфующей льдине на Сахалине. Штормовое предупреждение объявлено в Охотском море. На Сахалине были гигантские волны.

Выходы в море просят пока отложить, как и зимнюю рыбалку. Обстановка на льду опасная — ситуацию мониторят с вертолета.

Уже одной группе рыбаков потребовалась помощь.

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