В Приморье льдина с 40 рыбаками оторвалась от берега

Операция по спасению уже началась.
Фото: МЧС РФ / ТАСС
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Льдина оторвалась от берега в Амурском заливе Приморского края в районе поселка Тавричанка. На ней находились 40 рыбаков. Операция по спасению уже началась. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.
«В настоящее время инспекторы ГИМС МЧС России проводят работы по спасению граждан. Напомним: в Приморье с 20 февраля действует запрет выхода на лед в Уссурийском и Амурском заливах», — написали в сообщении.
Информация о происшествии поступила в местный центр управления в кризисных ситуациях.
Ранее 5-tv.ru писал, что четыре рыбака застряли на дрейфующей льдине на Сахалине. Штормовое предупреждение объявлено в Охотском море. На Сахалине были гигантские волны.
Выходы в море просят пока отложить, как и зимнюю рыбалку. Обстановка на льду опасная — ситуацию мониторят с вертолета.
Уже одной группе рыбаков потребовалась помощь.
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