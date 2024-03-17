В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

Они начали действовать утром 17 марта.

Ограничения введены в Домодедово, Внуково и Жуковском для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«С 09:39 по московскому времени 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Boeing вернулся в Шереметьево из-за двух дебоширов. Воздушное судно должно было лететь из Москвы в Мурманск, но некоторые пассажиры отказывались занять свои места.