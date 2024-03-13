Самолет Boeing вернулся в Шереметьево из-за двух дебоширов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 52 0

Уже имеются кадры из салона воздушного судна.

Фото, видео: Софийчук Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», который должен был лететь из Москвы в Мурманск, вернулся на место стоянки в аэропорту Шереметьево из-за поведения двух пассажиров. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации очевидцев, эти пассажиры категорически отказывались занимать места, указанные в их посадочных талонах, а также пререкались с членами экипажа. Кроме того, мужчины мешали бортпроводникам во время инструктажа и демонстрации аварийно-спасательного оборудования.

Из-за случившегося командиру пришлось отложить взлет как минимум на на час, вернуться на место стоянки и вызвать сотрудников полиции. Всего на борту находились 173 пассажира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в Пулково вводили временные ограничения на полеты.

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