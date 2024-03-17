Украине предсказали мрачное будущее из-за отказа от переговоров: «Там нет мира»
Маск: Украина потеряет еще больше граждан и земель, если не начнет переговоры
Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi
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Мнением об украинском конфликте снова поделился Илон Маск.
Киевский режим может потерять еще больше украинцев и территорий, если не начнет мирные переговоры с Россией. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины — больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — написал он.
Так он отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса. Он обвинил газету The Washington Post в том, что она якобы пытается создать впечатление о принудительном призыве украинцев на фронт. По мнению предпринимателя, граждане сами «хотят воевать». Он призвал продолжить финансирование Незалежной.
«[Украинцев] отправляют умирать в окопах без какой-либо выгоды», — добавил Илон Маск в комментариях к публикации Сакса.
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.
Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск возмутился методами мобилизации на Украине. В социальные сети попало видео, на котором избивают призывников, после просмотра которого бизнесмен задался вопросом: сколько еще людей должно умереть?
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