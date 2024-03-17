Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта

Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдет 18 марта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Победители будут определены не позднее 10:00 мск. Уведомление о выигрыше будет отправлено в SMS на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Отмечается, что сообщение придет после 12:00 с номера DIT_MOS.

«В этом году жители столицы, которые станут участниками электронного голосования, смогут выиграть от 1 тыс. до 5 тыс. баллов, а также умную колонку. Гарантированный приз получат избиратели, которые впервые проголосуют на mos.ru и не станут победителями основного розыгрыша. Им начислят по тысяче баллов», — указано в сообщении.

Получить выигрыш можно после активации уникального кода участника на сайте «Миллион призов». Для этого необходимо зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код». Однако время получения призов ограничено — забрать награду можно до 23:59 мск 30 апреля.

«Специальные розыгрыши проводят среди семейных пар и родителей с детьми. Шанс получить от 15 до 100 тыс. призовых баллов будет у супругов, голосующих онлайн. Родители и опекуны несовершеннолетних детей смогут выиграть билеты в парк развлечений», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что москвичи старше 60 лет смогут получить 1 тыс. баллов, которые можно потратить на покупки в любой из аптек-партнеров, а участники в возрасте до 25 лет ― 500 баллов на оплату цифровых сервисов.