Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

17 марта завершается голосование на президентских выборах в 2024 году.

Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Третий розыгрыш призов для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдет 18 марта. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Победители будут определены не позднее 10:00 мск. Уведомление о выигрыше будет отправлено в SMS на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Отмечается, что сообщение придет после 12:00 с номера DIT_MOS.

«В этом году жители столицы, которые станут участниками электронного голосования, смогут выиграть от 1 тыс. до 5 тыс. баллов, а также умную колонку. Гарантированный приз получат избиратели, которые впервые проголосуют на mos.ru и не станут победителями основного розыгрыша. Им начислят по тысяче баллов», — указано в сообщении.

Получить выигрыш можно после активации уникального кода участника на сайте «Миллион призов». Для этого необходимо зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код». Однако время получения призов ограничено — забрать награду можно до 23:59 мск 30 апреля.

«Специальные розыгрыши проводят среди семейных пар и родителей с детьми. Шанс получить от 15 до 100 тыс. призовых баллов будет у супругов, голосующих онлайн. Родители и опекуны несовершеннолетних детей смогут выиграть билеты в парк развлечений», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что москвичи старше 60 лет смогут получить 1 тыс. баллов, которые можно потратить на покупки в любой из аптек-партнеров, а участники в возрасте до 25 лет ― 500 баллов на оплату цифровых сервисов.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

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