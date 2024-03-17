Растущий организм: панда Катюша с мамой Диндин ест бамбук

Милая крошка шалит и подчас не слушается родительницу. Но обе так увлекательно проводят время!

Панда Катюша все больше познает мир. Но в этот раз она спокойно изучает новую природу и не спорит с мамой: сегодня в вольере она вместе с Диндин делила бамбуковую ветку.

Катюша начала грызть ствол растения, в то время как маме достались листки. Маленькая жительница Московского зоопарка не сразу справилась с размером лакомства, но она быстро приноровилась и охотно обедала.

«Мам, а что ты листики жуешь? Смотри, я какой ствол бамбука грызу», — подписала видео генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Подписчики с удовольствием наблюдают за тем, как маленькая панда Катюша каждый день узнает что-то новое.

«Вот ведь мамина повторюша»;

«Зубки режутся у нашей Катюши!»;

«Малышка не мелочится!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панда Катюша хулиганит и не слушается маму.