«Схватка рукопашников с разным прошлым»: Садоков о поединке Романова и Хрисанова

Встреча спортсменов состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 марта.

Бой между Сергеем Романовым и Сергеем Хрисановым в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 марта станет схваткой рукопашников с разным прошлым. Об этом заявил спортивный комментатор Александр Садоков.

Он назвал Романова очень серьезным и опытным бойцом MMA c 30 профессиональными поединками в послужном списке. Кроме того, Романов отлично показал себя в спарринге с Шоном Стриклендом, который, по словам Садокова, «буквально убивает своих спарринг-партнеров».

«Но Романов тоже дрался очень хорошо, что дало ему веру в себя. Поэтому думаю, что в этом бою Сергей Романов будет фаворитом», — подчеркнул комментатор.

Также Романова отличает хорошая ментальная устойчивость, и Хрисанову будет трудно удивить его, добавил Садоков.

В свою очередь Хрисанов — чемпион России по кудо, а это очень жесткий вид единоборств, где бьются настоящие мужики и требуется очень высокий уровень бойцовской и ментальной подготовки, продолжил эксперт.

«Хрисанов — это очень техничный и жесткий оппонент, тоже, кстати, выступающий в MMA. Это будет схватка двух рукопашников с разным прошлым», — резюмировал Садоков.

По его прогнозу, поединок не закончится досрочно, и зрители не увидят нокаута. Скорее всего, бойцы будут умеренно осторожно вести поединок, а победителем в итоге станет более техничный из них.

В главном бою вечера Виталий Минаков встретится с Оливером Томпсоном. В карьере 39-летнего бойца ММА Минакова титулы чемпиона Bellator и четырехкратного чемпиона мира по спортивному самбо.

Его 44-летний соперник в 2006 году завоевал титул сильнейшего человека Великобритании, а в мае 2023-го сенсационно нокаутировал в первом раунде Алексея Олейника в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». За плечами Топмсона бои в UFC, Bellator, KSW и BAMMA.

В соглавном бою вечера сойдутся Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Первый недавно одолел Марселя Ханова, а второй победил Максима Федорова.

Также в этот вечер пройдут еще три боя: Артем Тарасов выйдет в октагон против Али Хейбати, Виктор (Боец Из Морга) Боронин сразится с Артемом Рофалем, а Файзали (Таран) Махмуродов будет биться с Яковом Букиным.

Купить билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Виталий Минаков — Оли Томпсон» можно на TicketLand.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник боев в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Джефф Монсон заявил о завершении карьеры на ринге.