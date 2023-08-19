Джефф Монсон заявил о завершении карьеры на ринге: «Устал от бокса»

Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон заявил об окончании выступлений в боксе.

«Я завершил карьеру в боксе, уже все. Устал от бокса. Теперь только по ММА», — цитирует бойца ТАСС.

Минувшей ночью Монсон в одном из поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве боксировал с другим известным российским бойцом Олегом Тактаровым. Бой завершился вничью.

На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 27 поражений и две ничьих в смешанных единоборствах.

В мае спортсмен отказался от американского гражданства из-за того, что США «поощряют поставки Украине и нападения на Россию». По словам Монсона, в боевых действиях в Донбассе погибли трое его друзей, воевавших на российской стороне.

До этого боец, получивший российский паспорт в 2018 году, заявил, что никогда не вернется в США, и поддержал российскую спецоперацию на Украине. Монсон признался, что горд быть россиянином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп оценил выступления бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.