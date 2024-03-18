«Каждый раз, когда я заводил друга, он умирал»: тяжелая судьба мужчины из аппарата «железное легкое»

Несмотря на тяжелый недуг, знаменитый американец Пол Александр получил образование, стал практикующим юристом, написал книгу и внес вклад в развитие системы инклюзии инвалидов.

Американец Пол Ричард Александер провел 72 года в аппарате «железное легкое». Несмотря на жизнь в капсуле, которую в молодые годы он мог покидать только на несколько часов (на пенсии период сократился до считанных минут), мужчина стал примером великой воли и целеустремленности. Он получил образование, выучился на юриста, окончил аспирантуру и открыл частную адвокатскую практику и даже смог путешествовать. Интервью с героем можно увидеть на YouTube-канале Gizmodo.

Когда Полу было шесть лет, ему диагностировали полиомиелит. В 1950-е годы в его родном штате Техас была вспышка заболеваемости, вместе с сотнями других детей Александер попал в одну из больниц Далласа. Из-за недуга мальчик был парализован ниже шеи, самостоятельно дышать он не мог. Полтора года он провел в клинике, в аппарате «железное легкое», барокамере с изменяемым давлением, из которого выглядывает только голова пациента. В медучреждении целые залы были заставлены капсулами, в которых лежали дети, они знакомились, общались, становились друзьями.

«Ряды и ряды „железных легких“. Полно детей… Каждый раз, когда я заводил друга, он умирал» — вспоминал Александер.

В тот год в США от полиомиелита скончались более трех тысяч человек. Пол выжил. В той самой капсуле родители перевезли его домой. Ему нашли сиделку, врачи обучали мальчика технике «лягушачьего дыхания», благодаря которой он смог со временем на несколько часов покидать камеру. Не желающий мириться с недугом Александер заочно окончил школу, поступил в Южный методистский университет в Далласе, а потом на юрфак Техасского университета в Остине. В последнем вузе учился уже очно, для его «железных легких» в общежитии выделили комнату.

Пол получил степень доктора юриспруденции и открыл частную адвокатскую практику. Дыхательная техника помогла ему лично защищать своих клиентов в суде, юрист находился в специальном инвалидном кресле. Александер написал книгу «Три минуты ради собаки. История человека, живущего в „железном легком“», устраивал акции в защиту прав инвалидов, он даже смог совершить путешествие в Мексику и пару раз сходил в стриптиз-клуб. Новые аппараты с дыхательными масками не признал, так как уже научился писать, печатать и рисовать с помощью специальной палочки, которую держал ртом.

В последние годы он мог лишь на несколько минут покидать капсулу. В 70-летнем возрасте (2022 год) Александер попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, дольше всех пользовавшийся «железным легким». Он скончался 21 марта 2024-го в своем доме в Далласе. Семья сообщила о его смерти в соцсетях, причины не назвала, однако известно, что за несколько дней до этого Пола госпитализировали с коронавирусом.

«Я никогда не ощущал себя калекой. Я не неполноценный, я не инвалид, и у меня не ограниченные возможности. Я калека в представлении некоторых людей, но не в своем собственном. Я испытал в жизни все то же, что и вы, и даже больше», — говорил Александер уже на пенсии.

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