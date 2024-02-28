Друг познается в беде: как вернуться в спорт будучи инвалидом

Фильм повествует о двух друзьях, которым удалось справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами только благодаря взаимной поддержке.

Биографическая драма «Крецул» режиссера Александры Лихачевой вышла на видеосервисе Wink. Лента основана на реальных событиях и повествует о жизни дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. Главные роли исполнили Никита Волков и Сергей Волков.

Фильм транслирует реальные события, которые произошли с дзюдоистом Олегом Крецулом с 1997 по 2001 год. Выдающийся спортсмен (Никита Волков) возвращается со своих первых Олимпийских игр, играет свадьбу и через несколько дней попадает в автокатастрофу, где его молодая супруга погибает, а он теряет зрение. Потеряв почву под ногами, спортсмен впадает в депрессию, из которой ему помогает выбраться его друг детства — Виталий Глигор (Сергей Волков). Именно он способствует возвращению Крецула в мир спорта и помогает ему вновь покорить спортивные вершины, а также обрести новые смыслы. Ведь самое главное достижение — это преданный и верный друг, который находится рядом с тобой.

«Я хочу, чтобы зрители посмотрели кино, и каждый вынес что-то свое. Мне кажется, мы сделали картину, которая оставляет какие-то мысли, чувства, ощущения при выходе из зала. Пусть подумают зрители сами или почувствуют», — отметила режиссер Александра Лихачева в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Люди, наверняка, будут думать о том, что это что-то наподобие устоявшегося какого-то спортивного байопика (биографическая картина. — Прим. ред.), но это немножко вообще не о спорте. Это скорее о дружбе, и я жду, что люди выйдут после просмотра и вспомнят о своих друзьях», — поделился своим мнением актер Владимир Гарцунов.

Исполнитель одной из главных ролей Сергей Волков назвал ленту авторским высказыванием. По мнению актера, друзьям удалось справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами только благодаря взаимной поддержке.

Мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Андрей Цюпаченко, который лично знаком с Олегом Крецулом, отметил, что спорт — это основа жизни, которая помогает человеку найти в себе силы двигаться дальше вопреки всем препятствиям, встречающимся на пути.

«Дзюдо — гибкий путь к победе, развивает выносливость, акробатику, физические приемы, независимость на улице», — убежден Цюпаченко.

«Дзюдо внесено в пять достижений человечества, потому что действительно этот вид спорта доступен практически всем. И с детства занимаясь им, человек получает все необходимые навыки, то есть этот спорт самодостаточный. Можно заниматься только дзюдо, и при этом сдать все нормативы ГТО на уровне второго-третьего разряда по таким видам спорта как легкая атлетика, лыжи, плавание, бег и так далее», — отметил ученик Цюпаченко, писатель Остап Стужев.

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