В РФ разработали «чемоданчик» для защиты бронетехники и транспорта от FPV-дронов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Создатели системы уже договариваются о поставках в зону спецоперации.

В РФ разработали «чемоданчик» для защиты бронетехники и транспорта от FPV-дронов

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Тема:
Спецоперация

Специалисты научно-производственного объединения «Кайсант» разработали купольную станцию подавления FPV-дронов, названную К-1000. Эта система поможет защитить от атак беспилотников все виды бронетехники и автотранспорт. О новой технологии журналистам РИА Новости рассказал директор по развитию компании Алена Баландина.

По ее словам, уже стартовало серийное производство, на предприятие поступают заказы от правительства Москвы. Кроме того, ведутся переговоры о массовых поставках для военных в зоне спецоперации по защите Донбасса.

«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — „зонт“) К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — заявила Баландина.

Как отметила представитель «Кайсанта», система К-1000 подавляет вражеские беспилотники в двух диапазонах, в которых передвигаются FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В планах специалистов компании создание аналога, способного воздействовать на дроны в трех-четырех диапазонах — к двум имеющимся в этом случае добавятся 2400 и 5800 мегагерц.

Научно-производственное объединение «Кайсант» было учреждено в 2022 году. Здесь проектируются и выпускаются системы РЭБ с беспилотными летательными аппаратами, такие как противодронные ружья направленного действия, купольные системы подавления, компактные окопные комплексы и изделия для обеспечения быта в полевых условиях.  

Аппараты обеспечивают своевременоое обнаружение объектов, нейтрализация, а также возведение защитного барьера над охраняемым объектом. Испытания проходят, в том числе, на полигонах российского Минобороны.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение ученого, предсказавшего начало «эры беспилотников», о будущем этого направления.

Тема:
Спецоперация
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