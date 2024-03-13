Предсказавший «эру» беспилотников ученый сделал новое заявление

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

Академик РАН Каляев: появление средств борьбы с БПЛА ведет к завершению их эры

Предсказавший «эру» беспилотников ученый сделал новое заявление

Фото: Федосеев Лев / ТАСС

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Теперь он предлагает поспешить с поиском альтернативы.

Академик Российской академии наук (РАН) Игорь Каляев считает, что уже сегодня российским разработчикам необходимо задумываться об альтернативе беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). По мнению ученого, специалисты страны должны придумать новые средства противоборства, которые выйдут на первый план в противостоянии мировых держав в будущем, после завершения эпохи дронов. Академик поделился взглядами с журналистами ТАСС.

Каляев является одним из ведущих экспертов в области искусственного интеллекта (ИИ). Еще 16 лет назад он объявлял о приближающемся расцвете технологий в сфере создания и беспилотников. И сейчас, полагает ученый, когда в разных странах специалисты прикладывают много усилий, тратят ресурсы на разработку и усовершенствование моделей БПЛА, пора сбавить темп и постепенно переключиться на новую тему.

«На данном этапе это, безусловно, абсолютно правильное решение, поскольку необходимо срочно обеспечить потребность в них у наших войск, участвующих в спецоперации. Но уверен, что в обозримом будущем будут созданы эффективные средства борьбы с ними, что приведет к постепенному затуханию этого бума», — сказал Каляев.

Сегодня ученые также активно наращивают знания в области ИИ. Он управляет машинами, общается с клиентами бизнеса, оказывает виртуальную помощь, а порой начинает угрожать живым людям. Ситуация зашла далеко, и шутки про восстание машин уже вызывают гораздо меньше улыбок, чем несколько лет назад. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с экспертом по кибербезопасности Алексеем Курочкиным. Он рассказал, чего ждать от ИИ в ближайшем будущем.

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