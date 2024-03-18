Грузовой состав сошел с рельсов из-за автомобиля на путях в Приамурье
Движение пассажирских поездов на Транссибе приостановлено.
Фото: Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / vstproc
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На Транссибирской магистрали сошли с рельсов 20 грузовых вагонов. Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, причиной стал автомобиль, выехавший на пути.
«Несанкционированный выезд автомобиля на пути вне железнодорожного переезда стал причиной схода вагонов на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным, локомотивная бригада не пострадала. Водитель машины госпитализирован.
Из-за аварии три пассажирских поезда по маршрутам Хабаровск — Нерюнгри, Владивосток — Москва и обратно задерживаются. Речь идет о поездах сообщением № 001 Владивосток — Москва, № 002 Москва — Владивосток, № 325 Хабаровск — Нерюнгри. Об этом сообщает МЧС России по Амурской области.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сошедшие вагоны были пусты. Сейчас на месте работают оперативные службы, по факту проводится проверка. Последствия устраняются.
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