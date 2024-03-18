Весенний уход за кожей: как правильно подобрать косметику

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Весной стоит обильно пользоваться солнцезащитой и активными компонентами

Весенний уход за кожей: как правильно подобрать косметику

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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С приходом весны необходимо достать из косметички солнцезащиту.

С наступлением весны кожа человека требует особого ухода. Правильно подобранная уходовая косметика поможет в борьбе с нежелательной пигментацией, морщинами, высыпаниями и так далее. Издание Афиша Daily рассказало о главных нюансах в подборе косметики.

Солнцезащита

Ближе к лету солнце становится все активнее. Нужно начинать пользоваться кремами с SPF. На рынке большинство солнцезащитных средств не провоцируют аллергию фильтрами. Но людям с особенно чувствительной кожей лучше воспользоваться кремами на физических фильтрах.

Важно наносить крем качественно. Использовать SPF с числом не меньше 30. Австралийские дерматологи рекомендуют лучше наносить обильно SPF30, чем полупрозрачно SPF50. Нужно не забывать обновлять покрытие солнцезащитой, если вы, например, долго гуляете на солнце.

Увлажняющие средства

Если у вас жирный тип кожи и зимой нужны были окклюзивные компоненты для избегания обветривания, то в теплое время года вам подойдут влагоудерживающие компоненты. Это составы с глицерином, гиалуроновой кислотой, церамидами и более легкие текстуры. Обычно в теплое время года достаточно сыворотки и крема.

Активные компоненты

В межсезонье активные компоненты, например, кислоты, ретинол, витамин С помогут коже обновиться и засиять. Но нельзя забывать, что кислоты в паре с ретинолом использовать не стоит.

Лучше чередовать нанесение по дням. Витамин С выравнивает тон кожи, добавляет сияния и помогает ей сопротивляться окислительному стрессу, вызываемому солнцем.

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