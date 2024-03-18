«Это было очень страшно»: олимпийскую чемпионку обокрали в Риме

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Олимпийскую чемпионку Олесю Красномовец обокрал румынский табор в Риме

«Это было очень страшно»: олимпийскую чемпионку обокрали в Риме

Фото: Владислав Бурнашев / ТАСС

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Спортсменка не знает, как теперь без документов возвращаться домой.

Олимпийская чемпионка Олеся Красномовец стала жертвой цыган в Риме. Цыгане из румынского табора украли у спортсменки сумку с документами и деньгами.

В Италию многократная чемпионка мира прилетела с друзьями для участия в марафоне. В беседе с изданием KP.RU уроженка Екатеринбурга рассказала, что случилось в роковой день.

Компания отправилась за стартовыми пакетами и остановилась пообедать в кафе. Красномовец повесила сумку на стул, а сверху пиджак. Вещи были в поле зрения.

Собравшись уходить, компания неожиданно обнаружила пропажу сумки. И тут современные технологии помогли девушке. Благодаря наушникам AirPods удалось определить местонахождение сумки, как выяснилось у румынского табора.

«Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали. Вывод один — расслабляться не стоит. Пока понятия не имею, как возвращаться домой. Мы должны были вернуться 18 марта, но билеты пришлось сдать», — расстроилась спортсменка.

Но этот случай не помешал чемпионке преодолеть 42 километра по улицам Рима и Ватикана. В ближайшее время россиянка планирует обратиться за помощью в консульство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тутберидзе и Тарасова рассорились в пух и прах из-за Валиевой.

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