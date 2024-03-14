«Намеренная клевета»: Тутберидзе и Тарасова рассорились в пух и прах из-за Валиевой

У двух именитых тренеров всегда были натянутые отношения, а сейчас их конфликт разгорелся до предела.

Допинговый скандал с участием Камилы Валиевой получил новое ответвление. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова намекнула на вину Этери Тутберидзе в этом деле.

Конфликт разгорелся нешуточный. Издание «БИЗНЕС Online» подробно разобрало давно назревавший скандал двух именитых тренеров.

Клевета?

globallookpress.com / Bulkin Sergey

Тарасова в эфире программы на федеральном канале заявила, что запрещенное вещество Валиева могла взять только из рук тренера, намекая на Тутберидзе. После этого гендиректор WADA Оливье Ниггли сообщил, что у антидопингового агентства нет никаких улик по отношению к тренерскому штабу Валиевой.

Сама Тутберидзе молчать после ложных обвинений тоже не стала. Заявление Тарасовой возмутило ее не на шутку.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться в этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала в своем блоге тренер.

Ответ Тарасовой не заставил долго ждать. Она заявила, что извинится только в случае того, если ей предоставят доказательства невиновности тренера.

Федерация фигурного катания России в лице гендиректора Александра Когана уже встала на сторону Тутберидзе. Он заявил, что Валиевой никто из тренеров не мог дать допинг.

«Может ли такое быть (допинг, полученный от тренера — Прим. ред.)? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», — уверяет он.

Конфликт назревал давно

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Слухи о натянутых отношения именитых тренеров ходили давно. Во время Олимпиады-2014 Тарасова не постеснялась в прямом эфире высказаться по поводу главной претендентки на золото — Евгении Медведевой.

Тарасова не скрывала свою симпатию к ней, забыв о второй фигуристке — Алине Загитовой. Они обе являлись подопечными Тутберидзе.

Конфликт разгорелся после заявления Загитовой о приостановлении карьеры. Тарасова выразила сожаление о том, что продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами — это был камень в огород ученицы Тутберидзе.

«За три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали», — написал штат Тутберидзе в социальных сетях.

В 2021 году отношения тренеров потеплели, но осенью 2023-го Тутберидзе в одном из интервью нелестно высказалась о Тарасовой, заявив, что она вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде.

Виноваты взрослые?

www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не стала вставать не на чью сторону.

«Несомненно, когда у несовершеннолетнего спортсмена находят запрещенный препарат, случайно он туда попал или нет, виноваты все взрослые, нельзя сказать, кто именно, так как сначала нужно выявить откуда он там взялся», — отметила спортсменка.

Также Журова подчеркнула, что после случая с Валиевой стала ответственнее относиться к своему поведению дома. Например, тщательно мыть посуду, ведь ее сын Ярослав Черненко входит в состав сборной России по конькобежному спорту.

«Дедушка Валиевой мог действительно оставить стакан с лекарством, и я после этого ответственнее стала относиться к своему поведению дома, так как у меня сын в сборной. Я понимаю, что, когда сама пью какое-либо обезболивающее, в котором могут быть запрещенные компоненты, из стакана, могу его не помыть и оставить, а ребенок спросонья может прийти с утра, налить воды и выпить из него тоже — и вот, пожалуйста, доза», — объясняет олимпийская чемпионка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валиеву исключили из состава сборной России.