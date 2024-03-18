Власти Молдавии прокомментировали атаку на воинскую часть в Приднестровье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Санду: удар по военному вертолету в Приднестровье является провокацией

Власти Молдавии прокомментировали атаку на воинскую часть в Приднестровье

Фото: Telegram / Первый Приднестровский | ТВ ПМР / tv_pmr

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В ПМР считают, что дрон прилетел на аэродром Тирасполя со стороны Украины.

Удар по военному вертолету в Приднестровье является провокацией, к которой Украина не имеет никакого отношения. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

Глава республики, как и ее правительство, придерживается позиции о непричастности киевского режима к инциденту.

«Из информации, которой я располагаю сейчас, оба действия похожи на провокации, чтобы подпитывать страх и создать напряженную ситуацию», — сказала Санду на пресс-конференции, которое транслировалось «Sputnik Молдова».

Неизвестные подорвал вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части в Тирасполе 17 марта. Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье «Диверсия». По данным ведомства, на месте подрыва были обнаружены детали беспилотника: фрагменты рамы, электрические двигатели, части электронных плат и элементов питания.

В министерстве госбезопасности ПМР утверждают, что дрон прилетел со стороны Украины.

Недавно депутаты всех уровней в Приднестровье обратились к России с просьбой о помощи во время съезда из-за угроз экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Сейчас в Приднестровье постоянно проживает свыше 220 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коктейль Молотова бросили во двор посольства РФ в Молдавии во время выборов.

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