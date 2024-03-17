Коктейль Молотова бросили во двор посольства РФ в Молдавии во время выборов

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 63 0

Момент с диверсией и задержанием попал на видео.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Житель Молдавии бросил коктейль Молотова во двор здания посольства России в Кишиневе, где проводится голосование на выборах российского президента. Этот момент попал на видео.

На кадрах видно, как возле здания диппредставительства выстроилась длинная очередь из желающих принять участие в голосовании. В том числе люди приходили туда с детьми. Однако провокатора это не остановило. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью и побежал.

Очевидцы и полицейские сразу же кинулись за ним. Провокатора быстро задержали. Журналистам мужчина сказал, что он из Молдавии и выступает против России.

Пресс-секретарь посольства Анатолий Лошаков сообщил, что избирательный участок возобновил работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Молдавии были недовольны открытием избирательных участков России в Приднестровье.

Стоит отметить, что власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе, одновременно требуя, чтобы Россия вообще отказалась от участков в Приднестровье.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Тема:
Выборы президента России 2024
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