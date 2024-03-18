Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией: прямая трансляция

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Live 2 231 0

В РФ сегодня празднуют годовщину одного из важнейших исторических событий.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев

18 марта исполняется десять лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией.

В этот знаменательный день в 2014-м лидер нашей страны Владимир Путин подписал договор о возвращении Крыма в состав Российской Федерации. Те события, как и вся история русской Тавриды, навечно останутся в народной памяти.

В государстве сегодня проводятся патриотические акции и концерты — от Дальнего Востока до Калининграда.

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