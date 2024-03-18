Суд оставил блогера-инфоцыгана Шабутдинова под арестом: кадры с заседания

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 22 0

Суд оставил в СИЗО блогера-инфоцыгана Шабутдинова

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Задержанный осенью прошлого года предприниматель пробудет в СИЗО до апреля.

Таганский суд Москвы не стал менять меру пресечения в отношении блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, оставив его в изоляторе до 16 апреля 2024 года. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты проходило 18 марта. Адвокат инфоцыгана Калой Ахильгов настаивал на том, что мера пресечения может быть изменена на домашний арест, так как тот не собирается покидать территорию России.

Шабутдинов принимал участие в заседании по ВКС. Обращаясь к суду, он отметил, что содействует следствию, уезжать куда-либо не планирует, а его компания продолжает работать, как и раньше, к ее деятельности у правоохранителей претензий нет.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как россияне остаются без денег после торговли на маркетплейсах.

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