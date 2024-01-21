«Обучим за две недели»: как россияне остаются без денег после торговли на маркетплейсах

Многие так называемые «наставники» умалчивают про быстро меняющиеся законы онлайн-бизнеса.

В головных офисах маркетплейса Wildberries в Москве и Подмосковье прошли обыски после крупного пожара в Петербурге. Изучали документацию после того, как 13 января дотла сгорел склад компании площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, но в отношении неустановленных лиц. Госстройнадзор настаивает, что компания не получала у них разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Компания, в свою очередь, заверяет, что получила на здание от госорганов заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Достаточно ли этого для начала работы — это ключевой вопрос.

Причем не только в рамках расследования собственно пожара, но и по вопросу выплат, в том числе страховых. Речь идет о миллиардах рублей.

Сам маркетплейс называет эту информацию конфиденциальной, но со своей стороны начал выплаты продавцам, чей товар сгорел на складе. А это тысячи индивидуальных предпринимателей.

По данным Федеральной налоговой службы, за 2023 год было зарегистрировано рекордное количество ИП — 378 тысяч. Нетрудно догадаться, что большинство — почти половина — в сфере онлайн-торговли.

Минимальные вложения, максимально быстрая прибыль: нужен только компьютер, капитал на первую закупку и немного времени, чтобы разобраться, как эта сфера работает. И этот спрос на знания о бизнесе тоже рождает предложение, причем не всегда качественное.

В уголовном деле самого известного бизнес-коуча России Аяза Шабудтинова, по данным «Известий», появилось еще 12 эпизодов, хотя на момент начала разбирательств было 8 заявлений. Шабутдинов — в СИЗО, ему и бежавшему из России помощнику Василию Алексееву вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По мнению прокуратуры, коучи продавали курсы, тренинги и вебинары, рождавшие у покупателей «ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов». Его пример может стать другим коучам наукой, но дело в том, что «свято место пусто не бывает».

Быстрые схемы обогащения на таком «простом» бизнесе, как онлайн-торговля, предлагают все новые и новые преподаватели. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Нераспроданная коробка с духами — вот и все, что осталось у Павла Осипенко после распиаренных в сети курсов по продажам на маркетплейсах. Ходовой товар ему, как заявляет новоявленный предприниматель, продали «наставники с многомилионным состоянием»: «Насколько я понимаю, приходил он откуда-то из Китая».

Итог: минус 50 тысяч рублей — деньги за обучение, как и за китайский одеколон, Павлу не вернули. Зачастую такие мастера продаж через учеников пытаются избавиться от своего нераспроданного товара, создавая пирамиду по распространению своего китайского неликвида.

«Обучим за две недели, и вы выйдете в первый месяц за миллион — это абсолютно точно ерунда», — возмущается основатель женского сообщества предпринимателей Ольга Коршунова.

«По статистике, выживаемость предпринимателей, которые начинают бизнес, не более 5% в течение трех лет», — продолжает мысль предприниматель Александр Линд.

Три магазина на маркетплейсах, завод в Китае по производству елок на которых, по словам молодого бизнесмена Александра Никитина, он сделал состояние. Улыбчивый предприниматель готов делиться своей системой заработка за отдельную плату.

«Смотрите, существуют всего лишь три основные стратегии. Первая — продажи сезонных товаров, продажа товаров постоянного спроса и продажи трендовых товаров», — говорит он.

Раскраски, пластилин, рюкзаки и много канцелярских товаров. Теперь все эти «сезонные товары» пылятся под лестницей в доме Ольги.

Она — одна из учениц Александра Никитина. Советы бизнес-гуру на платном отделении влетели в немалую копеечку.

«Ну, вот считайте, порядка 400 тысяч рублей точно, плюс документы на товар, плюс, упаковка, 137 тысяч, наверно, около полумиллиона», — сокрушается предприниматель Ольга Потовина.

60 разгневанных женщин ищут Таисию Османову, в миру — Таису Абдусаламову. Она обещала научить за 80 тысяч рублей зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, но в итоге вместо бизнес-леди пришел наставник на замену.

«Мы задавали после урока прямые вопросы наставнику, на что она: «Ну, девочки, я вот не работала, не знаю“», — рассказывает пострадавшая Алина.

Алина просит не показывать ее лицо, боится. Хитроумная коуч обязала всех своих учеников подписать договор, в котором любая критика является информацией, порочащей деловую репутацию бизнес-леди.

Мы связались с бизнес-вумен. Куратор онлайн-курсов возмущена неблагодарностью учеников к ее уникальной методике.

«Деньги возвращать, естественно, я не буду, потому что я никогда не признаю, что мое обучение плохое, я никогда это не признаю», — возмущается Таиса Абдусалам.

Многие так называемые «наставники» умалчивают про быстро меняющиеся законы торговли на маркетплейсах. Алгоритмы, правила, а главное штрафы — все это обновляется постоянно.

Поэтому во время так называемых «вебинаров» жизнь на маркетплейсе может поменяться кардинально. И, когда курсы закончатся, вся полученная «уникальная» информация от гуру торговли может устареть и превратиться в неактуальные знания.

«Они должны это все разложить по полочкам. На этой есть встречи в онлайне, и проверка домашних заданий, и сами домашние задания», — говорит эксперт по маркетплейсам Евгений Трифонов.

А еще некоторые блогеры советуют закупаться на рынке, чтобы перепродать все на онлайн-базаре. Мы решили проверить, насколько такой товар будет пользоваться спросом в сети.

Вот только продажа такого изысканного товара «от кутюр» может обернуться не только штрафом на маркетплейсах.

«За это вообще уголовная ответственность за контрафакты, об этом вам нужно помнить», — предупреждает предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Анна Фомичева.

Анастасия после неудач с «платными наставниками» теперь знает: обучиться премудростям торговли можно за счет государства. Записаться может любой желающий.

«Персональный куратор сопроводит его в создании соответствующего магазина в один из четырех крупнейших маркетплейсов», — рассказывает руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Здесь говорят: чтобы не нарваться на сомнительные курсы, всегда есть бесплатные ресурсы. Где если передумал или сомневаешься, деньги всегда останутся при тебе.