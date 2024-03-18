«Статус кандидата»: может ли Грузия стать новым членом НАТО

В Тбилиси тем временем приехал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Грузия является важным партнером НАТО и может стать новым членом альянса. Об этом во время своего визита в Тбилиси заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что сотрудничество между Грузией и НАТО в регионе является плодотворным и укрепляет потенциал, что доказывает важность Грузии для Североатлантического альянса. А это, в свою очередь, открывает пути для интеграции страны в европейское общество.

«Среди них — решение Бухареста, которое подразумевает, что Грузия станет членом альянса НАТО. Статус кандидата, предоставленный Грузии Европейским советом, укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении в стране, мы будем идти бок о бок в направлении НАТО», — заявил Столтенберг на брифинге 18 марта.

В рамках визита генсек НАТО провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Договоренность о нерасширении НАТО на восток между Россией и объединением были достигнуты после развала СССР. С 1999 года к альянсу присоединились 16 стран, в том числе, государства Прибалтики, Хорватия, Венгрия и Болгария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ заявили о присутствии военных НАТО на Украине.