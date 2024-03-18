Эммануэль Макрон продолжает говорить о возможности участия солдат альянса в конфликте с Россией. Однако президент Франции умалчивает о реальности, которая уже имеет место.

Солдаты стран НАТО уже присутствуют на Украине. Об этом пишет испанское издание EL PAÍS в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военного контингента альянса на помощь ВСУ.

По данным СМИ, военные инструкторы НАТО уже давно находятся на Украине, чтобы контролировать иностранное оружие, предоставленное ВСУ их западными «партнерами», а также обучать украинских боевиков и помогать в проведении разведывательных операций.

«НАТО помогает Украине практически во всех возможных областях: от поставок оружия и информации о российских целях, от полетов вражеских бомбардировщиков до обучения тысяч украинских военнослужащих в Европе», — говорится в материале.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине высказались о возможности размещения ядерного оружия Запада.