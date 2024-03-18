«Во всех возможных областях»: СМИ заявили о присутствии военных НАТО на Украине

EL PAÍS: военные стран НАТО уже давно присутствуют на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Adrian Wyld
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Эммануэль Макрон продолжает говорить о возможности участия солдат альянса в конфликте с Россией. Однако президент Франции умалчивает о реальности, которая уже имеет место.
Солдаты стран НАТО уже присутствуют на Украине. Об этом пишет испанское издание EL PAÍS в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военного контингента альянса на помощь ВСУ.
По данным СМИ, военные инструкторы НАТО уже давно находятся на Украине, чтобы контролировать иностранное оружие, предоставленное ВСУ их западными «партнерами», а также обучать украинских боевиков и помогать в проведении разведывательных операций.
«НАТО помогает Украине практически во всех возможных областях: от поставок оружия и информации о российских целях, от полетов вражеских бомбардировщиков до обучения тысяч украинских военнослужащих в Европе», — говорится в материале.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине высказались о возможности размещения ядерного оружия Запада.
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