Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

С таким требованием выступило российское посольство.

Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: © РИА Новости / Всеволод Тарасевич

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Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Соответствующую ноту направило германской стороне посольство РФ.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний третьего рейха актами геноцида», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что Россия ознакомилась с заявлением МИД Германии о принятии ответственности за блокаду Ленинграда. Российская же сторона считает зверства времен Великой отечественной войны (ВОВ) геноцидом советского народа, что закреплено решением Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и в заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года.

При этом Германия до сих пор не признала блокаду Ленинграда геноцидом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в ЛНР признал геноцидом советского населения действия нацистов на оккупированных территориях республики в 1942–1943 годах.

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