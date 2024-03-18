«Это несправедливо»: Адель не может продать билеты на свои концерты в Европе

Выступления певицы в Германии могут отмениться.

Певица Адель никак не может распродать свои билеты на концерты в Европе. Тысячи билетов на летние концерты в Германии до сих пор можно приобрести на сайте. Об этом сообщает портал The Sun.

Дело в том, что поклонники звезды опасаются, что Адель может снова отменить концерт в последнюю минуту или отложить на «неопределенный срок» из-за состояния своего здоровья.

Известно, что две недели назад Адель переносила десять концертов в Лас-Вегасе из-за болезни и поехала лечиться в Калифорнию, где восстанавливала свой голос.

Согласно плану, певица должна в июне закончить курс лечения и уже активно заняться концертной деятельностью. Однако многие опасаются, что голос певицы может не восстановиться к этому сроку.

«Пожалуйста, не откладывайте Мюнхен. Я много потратил на проживание и авиабилеты», — пишет один из поклонников Адель.

«Есть ли какие-нибудь обновления в ближайшее время? Нам нужно строить планы, но это невозможно сделать, если у нас нет новых дат. Оставлять нас в подвешенном состоянии — это несправедливо», — пишет один из поклонников Адель.

Однако многие фанаты с пониманием относятся к такой ситуации и призвали певицу сосредоточиться на своем здоровье.

«Это не твоя вина, и ты заслуживаешь отдыха», — написал обеспокоенный фанат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Anna Asti внезапно объявила о переносе концертов.