«Уходила со сцены со слезами»: Anna Asti внезапно объявила о переносе концертов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 13 0

Певица Anna Asti объявила о переносе концертов

«Уходила со сцены со слезами»: Anna Asti внезапно объявила о переносе концертов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что случилось со знаменитостью?

Певица Anna Asti сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем, из-за которых она вынуждена отменить мартовские концерты. По предварительной информации, выступления перенесут на апрель.

«Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», — говорит звезда.

В Telegram-канале Anna Asti также сообщила, что в данный момент свое время она посвящает восстановлению. Недавно знаменитость перенеслла операцию на стопах.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», — призналась исполнительница. 

При этом она отметила, что все купленные билеты остаются действительными. Сейчас команда певицы договаривается о проведении концертов на новых площадках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Anna Asti запустила собственный лейбл.

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