«Уходила со сцены со слезами»: Anna Asti внезапно объявила о переносе концертов

Что случилось со знаменитостью?

Певица Anna Asti сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем, из-за которых она вынуждена отменить мартовские концерты. По предварительной информации, выступления перенесут на апрель.

«Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», — говорит звезда.

В Telegram-канале Anna Asti также сообщила, что в данный момент свое время она посвящает восстановлению. Недавно знаменитость перенеслла операцию на стопах.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», — призналась исполнительница.

При этом она отметила, что все купленные билеты остаются действительными. Сейчас команда певицы договаривается о проведении концертов на новых площадках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Anna Asti запустила собственный лейбл.