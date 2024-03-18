Путин заявил о строительстве железной дороги до Севастополя через Донбасс

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 351 0

Глава государства выступил с речью на митинге-концерте в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией заявил о скором строительстве железной дороги до Севастополя через Донбасс.

«Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. И это будет еще одна, альтернативная, дорога вместо Крымского моста», — отметил глава государства.

Собравшиеся на митинге-концерте люди встретили слова Путина ликованием и скандированием: «Россия! Россия!»

До этого сообщалось, что Путин прибыл на Красную площадь, где проходит концерт в честь воссоединения России с Крымом. В этот день исполнилось ровно десять лет с момента подписания договора, по которому полуостров вошел в состав России.

На мероприятие пришли десятки тысяч человек. Перед ними выступили известные музыканты и артисты: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Николай Басков и другие.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию концерта в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

21:56
Стрельба произошла в петербургском ресторане — один человек погиб
21:45
Настоящее испытание: что делать аллергикам этой весной, чтобы пережить цветение?
21:31
Путин заявил о строительстве железной дороги до Севастополя через Донбасс
21:15
Под завалами в шахте в Амурской области могут находиться не менее 15 горняков
21:14
«Позиция неизменна»: МИД ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении
20:58
Придется сесть за стол переговоров: как на Западе отреагировали на победу Путина

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
Букингемский дворец прокомментировал сообщения о смерти Карла III
Выгодная ли позиция? Зачем НАТО строит в Румынии крупнейшую военную базу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок