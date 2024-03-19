В долг: США предлагают новый вариант помощи Украине

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Сенатор США Линдси Грэм* предложил дать Киеву беспроцентный кредит

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE /Bilderbox; 5-tv.ru

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Белый дом согласен выделить Киеву беспроцентный кредит.

На фоне череды провалов ВСУ в зоне спецоперации в Вашингтоне все более отчетливо понимают, что их финансовые вливания не оправдываются, и склоняются к тому, чтобы давать в долг.

Американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный Россией в список террористов и экстремистов, предложил главе Незалежной Владимиру Зеленскому кредит.

На этом давно настаивают республиканцы, которые с осени прошлого года блокируют в Конгрессе многомиллиардный пакет помощи Киеву. И теперь вариант с предоставлением займа Грэм называет приоритетным для США — как с политической, так и с экономической точки зрения.

«Я за то, чтобы помочь Украине была в форме займа, без процентов. Это будет новый способ ведения бизнеса. Думаю, что у нас это получит большую общественную поддержку», — заявил Грэм.

Также Грэм призвал киевские власти самостоятельно позаботиться о своей стране. Например, не отправлять на фронт молодежь младше 25 лет и побыстрее принять закон о мобилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Западе отреагировали на победу Владимира Путина на выборах президента России.

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