Придется сесть за стол переговоров: как на Западе отреагировали на победу Путина

Восьмые президентские выборы в России официально завершились.

Восьмые президентские выборы в России официально завершились. Центризбирком подсчитал большую часть протоколов на прошедшем голосовании, проводившемся с 15 по 17 марта. Итоги будут официально подведены 21 марта.

С большим отрывом в голосовании лидирует Владимир Путин. Он набрал 87,28% от общего количества голосов. Его победа уже активно обсуждается на Западе. Что же говорят об этом иностранные журналисты?

США

Американское издание New York Times отметило, что Владимир Путин выглядит воодушевленным, став президентом России уже в пятый раз. Однако, по мнению NYT, очередная победа на выборах якобы вызывает волнение среди россиян за будущее страны.

Германия

Для Германии предварительные результаты голосования на восьмых президентских выборах в России не стали неожиданностью. Согласно немецкому изданию Focus-online, итоги выборов были очевидны как для западных наблюдателей, так и для россиян. Владимир Путин чувствует мощную поддержку населения и готов продолжать намеченный им политический курс.

Австрия

В Австрии переизбрание Владимира Путина на пост главы государства назвали неудобной правдой для Запада. Издание Der Standard уточнило, что в скором времени странам возможно придется вести с Россией переговоры, так как Путин еще долго пробудет на должности президента.

Британия

Британское издание The Observer подчеркнуло, что результаты выборов были предрешены, так как у Владимира Путина не было достойного соперника. Ежедневная газета Times в свою очередь отметила, что количество голосов, отданных за действующего президента, оказалось рекордным за всю постсоветскую историю России.

Нидерланды

Похожей позиции придерживаются в Нидерландах. Голландская интернет-газета Nu. nl считает, что победа Владимира Путина была очевидной, так как его поддерживает большая часть населения России. Его переизбрание стало своеобразным сигналом всему миру, что страна не сходит с действующего курса.

Швейцария

Издание Blick назвало победу Владимира Путина на восьмых президентских выборах огромной угрозой для европейских стран. Между тем, предполагается, что однажды Западу придется сесть с вновь избранным лидером России за стол переговоров.

Бельгия

Бельгийское издание Politico отметило, что переизбрание Владимира Путина было вне всяких сомнений. Примечательно, что на восьмых президентских выборах в России Путин получил наибольшее количество голосов избирателей с его первой победы в 2000-м году.

Австралия

Такого же мнения придерживаются в Австралии. Ежедневная газета Sydney Morning Herald отметила рекордное количество голосов, отданных за Владимира Путина. Также в издании выразили опасение, что победа Путина на выборах в России поспособствует укреплению его власти и развертыванию масштабных действий на Украине.

Турция

Турецкая газета Aydinlik прокомментировала значительно возросшую поддержку Владимира Путина среди россиян. По сравнению с прошедшими выборами в 2018 году, доля голосов за него возросла с 77,53% до 87,8%.

Испания

В Испании результаты восьмых президентских выборов в России предсказывали еще за несколько недель до официальных дат голосования. Результат по итогу стал «одним из самых высоких в истории страны». Ежедневная общественно-политическая газета Pais добавила, что соперники Владимира Путина были буквально разгромлены. Его победа неоспорима.

Франция

Французское издание Monde высказало опасения относительно переизбрания действующего президента на прошедших выборах. Так как широкая поддержка населения и высокие результаты укрепили позиции Владимира Путина в стране и в мире.