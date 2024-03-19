За рулем: в России снизились цены на ряд иностранных авто

Эфирная новость 61 0

В России снизились цены на ряд иностранных авто

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда автомобили могут подорожать снова?

В России за последний месяц резко снизились цены на некоторые иностранные модели авто. По информации «Известий», речь идет не об акциях или спецпредложениях, а именно о рекомендованных розничных ценах от производителей. И все из-за переизбытка предложения. Компаниям, которым надо освобождать торговые площадки, приходится снижать стоимость своих авто.

В то же время, в ближайшие месяцы серьезное влияние на ценник могут оказать новые правила оформления машин, которые поступают в нашу страну по параллельному импорту. С 1 апреля правительство запретит поставки машин, растаможенных со скидками в странах Евразийского экономического союза. При ввозе через российскую таможню за такие автомобили придется платить все положенные акцизы и налоги.

Ранее 5-tv.ru писал, как система контроля давления шин может спасти жизнь.

+2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Экстремальное похудение: как Джиган сбросил почти 40 килограммов за три месяца
11:46
В долг: США предлагают новый вариант помощи Украине
11:41
Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье
11:39
Живота никто и не заметил: откуда у Петросяна и Брухуновой появилась дочь
11:30
Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»
11:29
«Будет война»: в Армении заявили о возможности нового военного конфликта в регионе

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок