«Пора»: Пригожин отреагировал на решение Леонтьева уйти со сцены

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 50 0

Иосиф Пригожин прокомментировал уход Валерия Леонтьева со сцены

«Пора»: Пригожин отреагировал на решение Леонтьева уйти со сцены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Продюсер отметил, что 75-летний певец служил зрителю достойно.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал уход со сцены исполнителя и композитора Валерия Леонтьева. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, как отнесся к решению народного артиста РФ.

«Я могу сказать, что Валерий Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям. Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильным», — поделился мнением Иосиф Пригожин.

В разговоре он также вспомнил артистов, которые приняли решение уйти со сцены по личным причинам. По его словам, каждый исполнитель сам принимает решение, когда в его жизни наступает момент оставить концертную деятельность.

Кроме этого Пригожин добавил, что Валерий Леонтьев заслуживает звания народного артиста России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Леонтьев в свой день рождения завершил карьеру. Об этом рассказал его концертный директор Борис Чигирев.

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