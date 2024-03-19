Вице-мэра Тулуна Абрамову задержали на рабочем месте

Вице-мэра города Тулун Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении полномочий. Чиновницу задержали сегодня прямо на рабочем месте. По версии следствия, женщина разработала схему и присваивала себе бюджетные деньги.

Скандалы, связанные с финансовыми махинациями, в последнее время сотрясают Тулун. В октябре был задержан мэр Юрий Карих. Он вселял людей в аварийные дома, а потом предоставлял им жилье, как нуждающимся. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова расскажет обо всем подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал про дело Карих. Он был арестован за мошенничество после разрушительного наводнения, произошедшего в Иркутской области летом 2019 года.

Следствия считает, что чиновник вместе со своими подчиненными подделывал документы, «прописывая» в пострадавших от воды домах людей, которые там никогда не жили. После недвижимость продавалась, а деньги присваивали себе участники схемы.