Особо крупный размер? Суд избрал меру пресечения мэру Тулуна

Юрий Карих возглавлял город в Иркутской области с 2010 года.

Мэра Тулуна арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Юрий Карих отправлен под стражу до 1 декабря. Уголовное дело связано с расселением людей после разрушительного наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019-го года.

По данным следствия, чиновник вместе с пятью подчиненными подделывал документы. В подтопленных домах прописывались люди, которые даже не жили в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продавали, а деньги присваивали.

По информации прокуратуры, речь идет как минимум о двух квартирах, стоимостью более четырех миллионов рублей. Юрий Карих возглавлял Тулун с 2010-го года.