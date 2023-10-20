Особо крупный размер? Суд избрал меру пресечения мэру Тулуна

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Мэр Тулуна Карих отправлен под стражу до 1 декабря

Фото, видео: Алексей Кушниренко / ТАСС; 5-tv.ru

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Юрий Карих возглавлял город в Иркутской области с 2010 года.

Мэра Тулуна арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Юрий Карих отправлен под стражу до 1 декабря. Уголовное дело связано с расселением людей после разрушительного наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019-го года.

По данным следствия, чиновник вместе с пятью подчиненными подделывал документы. В подтопленных домах прописывались люди, которые даже не жили в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продавали, а деньги присваивали.

По информации прокуратуры, речь идет как минимум о двух квартирах, стоимостью более четырех миллионов рублей. Юрий Карих возглавлял Тулун с 2010-го года.

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