Сотрудниками ФСБ задержан один из руководителей «Челябинскавтодора»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 80 0

Его подозревают во взяточничестве.

Сотрудниками ФСБ задержан один из руководителей «Челябинскавтодора»

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудники ФСБ России задержали одного из руководителей «Челябинскавтодора». Об этом стало известно 5-tv.ru.

По некоторым данным, речь идет о взятке в 500 тысяч рублей, которую задержанный передал своему начальнику за то, чтобы его назначили контролером исполнения государственного контракта аффилиированной ему организацией.

Сейчас топ-менеджер доставлен в Следственное Управление СК РФ по региону. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении него меры пресечения.

Областное государственное казенное учреждение «Челябинскавтодор» является подведомственным предприятием министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликовано видео задержания предполагаемого убийцы посетителя ресторана.

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
118 лет на посту: как в РФ отмечают день моряка-подводника
14:50
Экс-замглавы Минпросвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии
14:39
О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли
14:33
МОК призвал иностранных спортсменов отказаться от Игр дружбы в России
14:23
Подданные в шоке: журналисты узнали, где находится Кейт Миддлтон
14:22
Евросоюз может в ближайшие дни объявить о решении по российским активам

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
«Кто это, черт возьми?» — зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок