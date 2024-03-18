Опубликовано видео задержания предполагаемого убийцы посетителя ресторана

По предварительным данным, убийство произошло на почве возникшего на месте конфликта.

Видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя ресторана в Петербурге появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов ведет пристегнутого наручниками мужчину к автомобилю. При этом подозреваемый свободной рукой пытается прикрыть лицо.

Полиция предварительно установила, что 18 марта в 19:36 в одном из ресторанов на Московском проспекта Петербурга между двумя посетителями произошел конфликт. В результате один выстрелил в другого из пистолета, тот скончался на месте происшествия. Стрелявшего задержали прибывшие полицейские.

В пресс-службе МВД также сообщили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в чайхоне «Чабрец» напротив Парка Победы в Петербурге произошло убийство посетителя. Предполагаемый убийца задержан, его личность установлена.