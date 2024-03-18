Опубликовано видео задержания предполагаемого убийцы посетителя ресторана
В Петербурге задержали предполагаемого убийцу посетителя ресторана
Фото, видео: Depositphotos / TakeAr; 5-tv.ru
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По предварительным данным, убийство произошло на почве возникшего на месте конфликта.
Видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя ресторана в Петербурге появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов ведет пристегнутого наручниками мужчину к автомобилю. При этом подозреваемый свободной рукой пытается прикрыть лицо.
Полиция предварительно установила, что 18 марта в 19:36 в одном из ресторанов на Московском проспекта Петербурга между двумя посетителями произошел конфликт. В результате один выстрелил в другого из пистолета, тот скончался на месте происшествия. Стрелявшего задержали прибывшие полицейские.
В пресс-службе МВД также сообщили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в чайхоне «Чабрец» напротив Парка Победы в Петербурге произошло убийство посетителя. Предполагаемый убийца задержан, его личность установлена.
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