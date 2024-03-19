«На хитах и харизме»: критик объяснил, как Леонтьев продержался на сцене 50 лет

Певец в свой день рождения, 18 марта, официально объявил о завершении карьеры.

Карьера певца Валерия Леонтьева на российской сцене длилась без малого 50 лет благодаря харизме, трудолюбию и количеству хитов. Об этом в беседе с NEWS.RU заявил музыкальный критик Илья Легостаев.

Он отметил, что исполнителю пришлось доказывать свое право выступать на эстраде, так как для СССР его сценический образ и манера пения были слишком эксцентричными.

«В шоу-бизнесе все держится на хитах и харизме. Леонтьеву повезло и с первым, и со вторым. Плюс его невероятное трудолюбие, потому что индустрия ценит упорных, идущих вперед, несмотря на неудачи. У Леонтьева всегда получалось. Многое было против него, он был слишком эксцентричным для СССР, но со временем он проявил себя во всей красе», — сказал Легостаев.

Леонтьев в свой день рождения, 18 марта, официально завершил свою карьеру. Об этом 5-tv.ru сообщил его директор Борис Чигирев.

Народный артист РФ не выступает уже давно, однако официально об этом не объявлялось. В 2020 году Леонтьев с женой переехал в Майами. Он утверждал, что принял это решение из-за навязчивости фанатов на родине. В США, по его словам, ему спокойнее выходить на улицу.

Недавно в сети появились слухи о болезни Леонтьева. В январе он впервые за долгое время выступил на частном мероприятии. Зрители заметили, что певец сильно похудел, но отработал программу без фонограммы.

Ранее 5-tv.ru рассказал продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал уход со сцены Валерия Леонтьева.