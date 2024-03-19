«Говорим о справедливости»: в России начнут бороться с лазейками по неуплате НДФЛ

Меры призваны выравнять условия налогообложения.

Министерство финансов России планирует заняться устранением схем, позволяющих снизить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) и в сфере интернет-торговли. С таким заявлением выступил заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

Он отметил, что необходимо закрыть «лазейки», которые используются для неуплаты НДФЛ по отдельным операциям, чтобы выравнять условия налогообложения.

«И конечно, если мы говорим о справедливости налогообложения, по тем механизмам оптимизации налогообложения, которые есть, необходимо будет выровнять условия, скажем так», — сказал Сазанов на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы России.

Это же касается торговли на онлайн-площадках.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продумать более справедливое распределение налоговой нагрузки в сторону тех, у кого выше доходы. Также он указал на необходимость снизить налоговое бремя на семьи и тех, чьи доходы меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто займется разработкой новой политики справедливого налогообложения.