Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Российская сторона была официально уведомлена об этом решении.

Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Банки Армении прекратят обслуживание российских карт «Мир» с 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) после получения соответствующего уведомления от армянской стороны.

«НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт «Мир», — говорится в сообщении.

При этом в Армении с российскими картами продолжит работать банк «ВТБ Армения». Владельцам карт «Мир» по-прежнему доступны сервисы данной кредитной организации, в том числе снятие наличных в банкоматах, переводы и оплата в интернете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у банков возникли трудности с запуском карты туриста, позволяющей иностранцам удаленно открывать счета, а потом пользоваться ими в путешествиях по России, игнорируя санкции.

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