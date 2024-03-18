Российские банки пожаловались на сложности с запуском карты туриста

У банков возникли трудности с запуском карты туриста, позволяющей иностранцам удаленно открывать счета, а потом пользоваться ими в путешествиях по России, игнорируя санкции. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков в ЦБ, текст оказался в распоряжении «Известий». Инструмент в данный момент работает в тестовом режиме, широкое применение, по предварительным прогнозам, начнется в конце 2024 года.

Закон, согласно которому финансовые организации в РФ могут открывать счета на базе платежной системы «Мир» через зарубежные, был принят летом 2023 года. Чтобы получить карту, человек должен дистанционно пройти идентификацию. Это можно сделать уполномоченном банке в своем государстве, который в свою очередь передаст данные в РФ. На этом этапе и появляются проблемы.

В российском законодательстве понятие «иностранная финансовая организация» может трактоваться по-разному, в частности, формулировки в законах о валютном контроле и о защите конкуренции отличаются. Кроме того, перечень субъектов, подпадающих по формальным признакам под это определение, тоже разносортный. В результате путаницы с определениями карту туриста может получить лицо, представляющее угрозу суверенитету РФ, а виновным станет банк, открывший счет.

Эксперты отмечают, что подтверждение информации о получателе услуги — не единственное слабое место в системе. Кредитные компании могут не понять, с каким контрагентом имеют дело, но и санкционное давление на оператора карт «Мир» играет не последнюю роль. Ограничительные меры приводят к проблемам с операциями по зарубежным картам, таким как снятие средств через различные платежные инструменты и зачисление их в рублевый эквивалент.

Ранее, писал 5-tv.ru, платежная система «Мир» запустила прием российских карт на Кубе.