«Правильный момент»: Шольц и Макрон раздумывают над переговорами с Путиным

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

Шольц считает, что для переговоров с Путиным нужно выбрать правильный момент

«Правильный момент»: Шольц и Макрон раздумывают над переговорами с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Последний раз президент России и канцлер Германии обсуждали ситуацию на Украине больше года назад. Давно не было и телефонных разговоров с лидером Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для переговоров с президентом России Владимиром Путиным нужно выбрать «правильное время». С таким заявлением немецкий политик выступил на конференции Europe 2024 в Берлине.

«Прямые переговоры были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эммануэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент», — передает слова Шольца Handelsblatt.

При этом политик настоял на том, что ФРГ необходимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Во время единого украинского телемарафона президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности обсудить с Владимиром Путиным вопросы деэскалации конфликта на Украине. Также Макрон отметил, что готов к посредничеству между Россией и Украиной, но при этом, по его мнению, единственный способ закончить конфликт — это переговоры между российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

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