Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

При этом дальнобойное оружие немецкая сторона передавать не собирается. Решения канцлер не менял.
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Faith Schaefer
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В Германии сформировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов евро. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на американской базе Рамштайн, где прошла очередная встреча контактной группы по военному содействию Киеву. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Новый пакет военной помощи от Германии, по словам Писториуса, предусматривает передачу киевскому режиму десять тысяч боеприпасов из резервов Бундесвера, а также 180 тысяч боеприпасов, покупка которых профинансирована Чехией. В ФРГ также планируют произвести для Украины 100 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов.
Писториус уточнил, что поставки будут постепенными и, как ожидается, начнутся летом текущего года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены Бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) снова не поддержали проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину крылатые ракеты Taurus.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц до этого уже заявлял, что решение окончательное, аргументировав его рисками ударов по Москве.
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