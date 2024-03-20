Бьют по мирным: ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire

Сегодня украинские боевики снова открыли огонь по Белгородской области. По мирным кварталам ударили из РСЗО Vampire. Снаряды удалось перехватить. Но осколки от них успели натворить беды. Погибших нет, но, по последним данным, пострадали четверо, в том числе два подростка. И сегодня стало известно, что около девяти тысяч детей вывезут в другие регионы — подальше от обстрелов. Все последние данные — у Владислава Харченко.

Украинские боевики бьют по мирным объектам. Белгородскую область вновь обстреляли натовским оружием. Девять чешских снарядов Vampire были сбиты средствами ПВО в воздухе, но все перехватить не удается. Один упал на парковку в частном секторе.

В Разумном повреждены здания школы и детского сада, 13 частных домов, десять квартир и 19 автомобилей. Пострадали четыре человека. Пятнадцатилетнему мальчику осколками посекло руку и ноги. Бригада скорой экстренно доставила ребенка в областную больницу.

Уже несколько дней под обстрелами украинских боевиков и Грайворонский район. Около 600 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Уже принято решение, что всех детей из опасных районов временно отправят в другие регионы.

«Сейчас планируем вывоз около девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше — Ставропольский край», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Уезжать из Приграничного региона вслед за детьми взрослые не планируют. Они уже подсчитывают размер ущерба. Куски смертоносного металла разлетелись на десятки метров. Гаражные двери теперь больше напоминают решето, а на месте вырванного взрывной волной забора теперь огромная воронка.

«Стараемся, держимся, надо работать. Надо двигаться, семьи свои поднимать. Это наша страна. Мы хотим здесь жить, хотим жить на нашей земле. И мы хотим за нее стоять, но, конечно, мы хотим чувствовать себя безопасно, в том числе», — сказал житель поселка Разумное Антон Холодов.

В пострадавших населенных пунктах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов: восстанавливают электро- и газоснабжение. Но украинские боевики не успокаиваются. Вот кадры, которые пришли из села Поповка — это Сумская область, до белгородского села Сподарюшино — меньше километра. ВСУ прямо с колес крупнокалиберным пулеметом без разбора бьют туда по жилым домам. Мимо проносятся танки с нанесенными на них характерными крестами.