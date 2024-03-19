«Сеять неприязнь невыносимо»: в Литве сорвалось выступление итальянца Pupo

Европейские власти решили принять меры в адрес звездного итальянца.

Литовские власти отменили выступление итальянского певца и композитора Pupo после его триумфального выступления в стенах Кремлевского дворца. Соответствующие подробности публикует портал Delfi со ссылкой на организаторов концерта.

По предварительной информации, Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) 15 марта в Москве провел большое мероприятие в формате масштабного бенефиса «в кругу друзей». Перед собравшимися слушателями вокалист исполнил лучшие, самые известные хиты в дуэте с российскими исполнителями. В Литве «московский триумф» итальянца сочли как провокацию и отменили запланированные на конец апреля выступления.

Предполагалось, что в Латвии Pupo составит на сцене компанию австрийской группе Joy. Однако, теперь музыкальный коллектив получит другого «напарника».

«Мы только что получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой исполнитель», — указал в интервью порталу директор зала, где должен пройти концерт, Ренатас Начаюс.

Сам Pupo пока хранит молчание и скандал вокруг своего выступления не комментировал.

Чуть ранее итальянский артист прокомментировал массовые гонения российских артистов за рубежом. По словам Pupo, мировая культура не может существовать без российской культурной составляющей, давно ставшей неотъемлемой частью ценного наследия. Сам артист, по его собственному признанию, приезжает выступать туда, «куда его зовут», не разделяя страны и аудиторию, живущую в них по политическому принципу. По уверениям Pupo, «нет таких людей, которые способны были бы запретить его музыку»,

«Сеять семена неприязни, которые ведут к бойкоту русской культуры, невыносимо. Почему мы демонизируем культурные центры и обвиняем их, словно это места, где готовят „злые умы“ для ведения незаконной деятельности? Это невозможно слышать. Но особенно невозможно воспринимать, когда людей просят принять ту или иную сторону», — резюмировал он в эфире федерального ТВ в России в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что спектакль отменили после пожара в московском Театре Сатиры.