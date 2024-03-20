Лечить нельзя игнорировать: гинеколог заявила о риске рака шейки матки из-за ВПЧ

Большинство сексуально активных людей заражены вирусом папилломы человека, при этом в скрытой форме он может находиться до нескольких лет.

Наука знает 190 штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ), около 80% сексуально активных людей сталкиваются с ним в течение жизни. Некоторые разновидности могут представлять опасность для женского здоровья — вплоть до развития рака шейки матки, поэтому регулярная диагностика необходима. О рисках и мерах профилактики журналистам издания «Страсти» рассказала врач-гинеколог Меланя Маилян.

«Это заболевание, которое характеризуется разрастанием на коже или слизистых оболочках наружных половых органов, уретры, влагалища, шейке матки, перианальной области, ротоглотке бородавок и кондилом. Болеют этим как мужчины, так и женщины. И, чаще всего, ВПЧ человек заражается с началом половой жизни и может неоднократно инфицироваться в течение жизни», — отмечает специалист.

Перечисленные новообразования возникают на слизистых оболочках и коже под воздействием ВПЧ и являются главным клиническим признаком инфицирования. Их можно считать разновидностью доброкачественной опухоли. Сами пациенты не в состоянии разглядеть или почувствовать появившуюся на шейке матки бородавку, поэтому нежно как минимум раз в год бывать на приеме у гинеколога. Особенно тем, кому ранее диагностировали эктопию.

«Это важно, потому что ВПЧ, а особенно его 18 и 32 типы, очень любят шейку матки. В совокупности с эктопией при прогрессирующем ВПЧ может произойти перерождение, и все это выльется в рак шейки матки», — заявила врач.

Чтобы обнаружить ВПЧ, визуального осмотра мало. Необходимо также сдать жидкостную цитологию и ПЦР-тест для определения штамма вируса. Часть штаммов онкогенные (16, 18, 39, 45, 56, 59, 68, 73, 82 типы), часть — нет. В зависимости от результатов исследований доктора делают прогнозы. Маилян подчеркнула, что все эти анализы нужно проводить даже при отсутствии симптомов инфекции, ведь в скрытой форме вирус может находиться в организме и никак не проявляться до нескольких лет. При этом человек будет заражать своих партнеров.

Вероятность инфицирования тем выше, чем активнее пациент ведет половую жизнь. Так как речь идет о поражении слизистых, передача ВПЧ возможна всеми способами: вагинальным, оральным, анальным. Опасным становится даже поцелуй. Кроме того, мать может передать вирус ребенку во время родов. Но без паники. По словам Маилян, здоровый иммунитет способен самостоятельно справиться с вирусом, беспокойства стоят иммунодефицитные состояния — инфекционные и хронические заболевания, беременность, гормональный дисбаланс и другие, а также стресс, раннее начало половой жизни и частая смена партнеров.

«Если организму не удается самому справиться с ВПЧ, то врач назначает лечение. В первую очередь — это иммуномодулирующая терапия и восполнение всех необходимых микроэлементов. Для лечения шейки матки назначают противовирусную терапию. И обязательно нужно устранить сопутствующую патологию», — заключила гинеколог.

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