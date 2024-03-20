Протесты продолжаются: фермеры пообещали парализовать Польшу

Аграрии планируют перекрыть не только главные автомагистрали, но и границу с Германией.

Польские аграрии решили защищать свои интересы более радикально. Недовольные поставками в страну дешевой украинской сельхозпродукции, они пообещали в среду парализовать страну. По всей Польше сегодня пройдут крупные акции протестов — будут заблокированы основные магистрали.

На этом фоне власти все-таки пошли на переговоры с фермерами. Сумеют ли стороны найти компромисс? Об этом корреспондент «Известий» Александр Романов.

Польские фермеры собирались сделать перерыв перед по-настоящему масштабной акцией, но местами бунт начали раньше. В Познани вывалили кучу навоза на проезжую часть, В районе города Швецко, на границе с Германией, перекрыли шоссе во Франкфурт. В знак протеста против беспошлинного импорта сельхозтоваров из Украины. Восемнадцати тысячам дальнобойщиков пришлось срочно искать обходные маршруты, потому что в ближайшие часы фермеры пообещали вообще заблокировать любой транзит через страну.

Лозунги прежние — ввести эмбарго на поставки украинских продуктов и свернуть «Зеленый курс ЕС», выплатить компенсации тем, кто уже пострадал. Требования обращены к Евросоюзу.

Но еврокомиссар по сельскому хозяйству заявил — импорт из Украины сохранится, каким бы разорительным он ни был. А если кому-то кажется, что у него из-за этого возникли проблемы, пусть предъявляет претензии России.

«Хотя импорт из Украины действительно вызвал шок в ЕС и привел к дестабилизации на всем европейском рынке, мы должны помнить, что трудности создает Россия, которая использует продукты питания в качестве оружия», — прокомментировал европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Власти Польши в ответ говорят: если европейцы не желают идти навстречу польским фермерам, то официальная Варшава точно не будет им мешать блокировать украинский транзит. Может, тогда Брюссель станет сговорчивее.

«Если фермеры протестуют и выходят на улицы — их действия оправданны. И я, и министр сельского хозяйства не раз говорили, что надо искать оптимальное решение. Я думаю, полиции не нужно мешать забастовке», — считает депутат Сейма, председатель комитета по сельскому хозяйству Мирослав Малишевский.

К слову, вот онлайн-карта дорог, которые сегодня в Польше оказались перекрытыми. Без преувеличения можно сказать, что заблокировано движение по всем ключевым магистралям республики. Полиция страны при всем желании не смогла бы этому помешать. Остается только ждать, когда аграрии решат взять паузу.